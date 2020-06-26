2020-06-26T09:40:13+03:00
Коронавирус Covid-19

26 июня коронавирусом заболели еще 45 тамбовчан

Общее число заразившихся составляет 4548 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области за последние сутки, 26 июня, коронавирус обнаружили еще у 45 жителей региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4548 человек, 2633 из них выздоровели, 20 умерли. Среди новых заразившихся 19 мужчин и 26 женщин в возрасте от 19 до 84 лет.

- На госпитализации находятся 517 человек, из них диагноз «пневмония» у 419 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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