26 июня коронавирусом заболели еще 45 тамбовчан
Общее число заразившихся составляет 4548 человек
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В Тамбовской области за последние сутки, 26 июня, коронавирус обнаружили еще у 45 жителей региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4548 человек, 2633 из них выздоровели, 20 умерли. Среди новых заразившихся 19 мужчин и 26 женщин в возрасте от 19 до 84 лет.
- На госпитализации находятся 517 человек, из них диагноз «пневмония» у 419 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU