Тамбовчанам выплатят по 10 тысяч на детей до 16 лет

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:30:05+03:00

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Жители Тамбовской области, в семьях которых есть дети до 16 лет, получат в июле выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, подходящего по возрасту. Такое поручение дал во время своего выступления 23 июня Президент РФ Владимир Путин. Как пояснили в Отделении ПФР по Тамбовской области, претендовать на нее смогут родители малышей до 3-х лет, которые ранее обратились за ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей. Средства перечислялись в апреле, мае и июне, и теперь действие закона прекратилось. Но сейчас родители детей до 3-х лет смогут получить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

В июне аналогичные пособия получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. По данным регионального ПФР, его оформили порядка 96 тысяч тамбовских семей, которые получили в целом 1 млрд 226 млн рублей. Еще по 10 тысяч рублей на ребенка полагается к выплате второй раз.

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд без дополнительного заявления оформит и перечислит средства тем, кто уже подавал заявление на выплату (и оно было одобрено - ред.), - поясняют в Отделении ПФР по Тамбовской области. – То есть те, кто уже получал ежемесячную выплату в 5 тысяч на детей до трех лет, или 10 тысяч на детей до 16 лет, никуда обращаться не нужно, и тем и другим выплату перечислят автоматически.

Что касается родителей, которые пока не обратились за пособиями, а сделать это можно до 30 сентября включительно, они получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как оформят заявление на первую выплату в 5 или 10 тысяч рублей.

Единственная проблема с перечислением средств может возникнуть, если родители, получившие в апреле-июне 5 или 10 тысяч, закрыли или поменяли банковские счета. Им придется заново открыть такой счет и сообщить реквизиты в территориальные отделы ПФР Тамбовской области по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU