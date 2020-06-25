2020-06-25T16:52:10+03:00
Общество

В Тамбовской области благоустроили 65 дворов и 26 общественных территорий

Работы ведутся в 92 муниципалитетах
Ксения АЛЕШИНА
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Всего в текущем году собираются благоустроить 176 дворов и 113 общественных пространствВсего в текущем году собираются благоустроить 176 дворов и 113 общественных пространствФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине в рамках программы формирования комфортной городской среды» в этом году уже благоустроили 65 дворов и 26 общественных территорий. Работы продолжаются в 92 муниципалитетах региона.

- На общественной территории по улице Песчаная села Нижний Шибряй Уваровского района смонтировано новое освещение. В райцентре Мучкапский завершается монтаж ограждения общественной территории парка «Салют». Проведено озеленение парка «Дружба» Инжавинского района, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Всего в программу включены 176 дворов и 113 общественных пространств. На эти цели планируется потратить 284,9 миллиона рублей, из которых около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Кроме того, на условиях софинансирования средства также добавят местные бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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