2020-06-25T15:51:02+03:00
Общество

Тамбовчане, взявшие под опеку инвалидов, пожилых людей или детей-сирот, получат 12 тысяч рублей

Выплаты раз в месяц осуществляет Пенсионный фонд
Ксения АЛЕШИНА
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Специальные выплаты в размере 12 130 рублей ежемесячно получат тамбовчане, которые во время пандемии взяли под опеку инвалидов, пожилых людей и детей-сирот. По информации тамбовского отделения Пенсионного фонда РФ, они предоставляются двум категориям граждан.

- Ее смогут получить работники государственных и негосударственных организаций, волонтеры и другие граждане России, принявшие на сопровождаемое проживание и взявшие домой на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из стационарных организаций социального обслуживания за период ухода с 1 апреля по 30 июня 2020 года, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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