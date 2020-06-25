2020-06-25T18:04:55+03:00
Общество

Из Тамбова возобновились полеты в Сочи и Симферополь

В Краснодарском крае и республике Крым сняли ограничения для туристов
Ксения АЛЕШИНА
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Краснодарский край и республика Крым объявили о снятии ограничений для туристов и готовы принять гостей из других регионов России. В связи с этим авиакомпания «РусЛайн» возобновила прямые рейсы из Тамбова в Сочи и Симферополь.

Полеты в Адлер будут осуществляться два раза в неделю, время в пути составит 2 часа 10 минут. В Крым самолеты будут летать четыре раза в неделю, перелет займет 2 часа 20 минут.

- Мы рады сообщить о том, что жители Тамбова теперь смогут отправиться прямыми рейсами в Сочи и Симферополь. Уверен, что многие пассажиры воспользуются этим предложением и смогут отправиться в долгожданные отпуска на побережье Черного моря», – сказал коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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