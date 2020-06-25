2020-06-25T14:46:16+03:00
Общество

В Тамбове три дня будут работать ярмарки

Торговля развернется в разных уголках города
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В предстоящие выходные и в день Всероссийского голосования по вопросам внесения поправок в Конституцию 1 июля, в областном центре решили провести так называемые ярмарки выходного дня. Их организуют в разных уголках города. В комитете потребительского рынка мэрии обещают, что в эти дни горожане смогут купить товары местных производителей по приемлемым ценам. Тамбовчанам предложат широкий ассортимент продукции — от свежего кваса и мороженного до рыбы, яиц, сыров и мясных деликатесов, а также клубники.

27 июня жители смогут посетить ярмарки расположенные по адресам: Тамбов-6, д.2/168, ул.Рылеева, д.56, Тамбов-4, д.11, здесь торговля развернется с 14 часов. С 15 часов 30 минут ярмарки заработают на ул.Набережная, д. 28/2 и ул.Чичерина, д.12.

28 июня с 14 часов ярмарки будут работать на ул.Базарная, д.115/59, ул.Астраханская, д.172, ул.Советская,д.187а. С 15 часов - на ул. Полынковская, д.59а, с 15 часов 30 минут - на ул.Мичуринская, д.114

1 июля торговля стартует с 11 часов на ул.Красноармейская, д.13, ул.Мичуринская, 112в - площадка перед Лицеем № 14, с 12 часов 30 минут ул.Чичерина, 30а - Сквер «Школьный», с 14 часов – на ул.Куйбышева, 1- площадка перед Лицеем №28, ул.Бастионная, д.16, ул.Мичуринская, д.80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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