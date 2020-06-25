В Тамбове полицейские изъяли у москвича полкило героина
При досмотре у мужчины нашли 170 свертков с наркотиками
Изменить размер текста:
В Тамбове полицейские выявили факт незаконного оборота наркотиков. На улице Коммунальной областного центра стражи порядка задержали 35-летнего жителя Московской области, у которого обнаружили и изъяли 170 свертков с героином общей массой 512 гр.
- Наркотические средства направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU