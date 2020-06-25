Жители Тамбовщины смогут поехать в Крым на отдых со 2 июля

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:02:34+03:00

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Власти Крыма объявили о старте межрегионального туризма в отелях и санаториях начиная с 1 июля. Что касается жителей Тамбовской области, то они смогут поехать на отдых со 2 июля на поезде № 179/180 «Санкт-Петербург — Евпатория». Он отправится в 10:28 с вокзала Мичуринск-Уральский. Известно, что поезд будет курсировать через день.

- С 1 июля будет разрешена деятельность всех средств размещения. Отели, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, гостиницы, кемпинги и гостевые дома откроют свои двери. Также с 15 июня отменяется обязательное помещение в обсерватор всех приезжающих на территорию Республики Крым. При этом в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту у них по-прежнему будут измерять температуру и оценивать состояние здоровья, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU