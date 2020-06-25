Тамбовский электровелосипедист «догнал» на дороге «Lada Granta»
Авария, в которой пострадал водитель двухколесного электрического транспорта, произошла 24 июня в 18 часов 14 минут на улице Советской в районе дома №45 города Мичуринска. 51-летний мужчина, управлявший электровелосипедом «Мираж» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Lada Granta», за рулем которого находился 64-летний водитель, и врезался в машину.
- В результате аварии травмы получил велосипедист, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».
ИСТОЧНИК KP.RU