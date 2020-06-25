Тамбовчанин, обвиняемый в убийстве родного дяди, предстанет перед судом

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:17:31+03:00

Племянник сначала избил, а затем задушил родственника

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В Тамбове ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего родственника. По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, 10 февраля этого года между обвиняемым и его дядей, с которым он проживал в одной квартире, произошел конфликт. Мужчина сначала избил, а затем задушил родственника, систематически злоупотреблявшего спиртным. Потерпевший скончался на месте преступления в результате механической асфиксии.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU