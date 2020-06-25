В Тамбовской области мотоциклист погиб под колесами фуры
Авария, в которой погиб 31-летний мужчина, произошла 24 июня примерно в 14 часов 25 минут на 490 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Знаменского района. По данным областного УГИБДД, 31-летний водитель мотоцикла «Suzuki» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой фурой «Daf XF 105» в составе полуприцепа «Вельтон». Большегрузом управлял 32-летний водитель.
- В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
Лобовое столкновение с фурой не оставило мужчине шансов выжитьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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