2020-06-25T09:41:30+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мотоциклист погиб под колесами фуры

31-летний мужчина выехал на «встречку», где врезался в грузовик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мотоциклист погиб на месте до приезда врачейМотоциклист погиб на месте до приезда врачейФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб 31-летний мужчина, произошла 24 июня примерно в 14 часов 25 минут на 490 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Знаменского района. По данным областного УГИБДД, 31-летний водитель мотоцикла «Suzuki» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой фурой «Daf XF 105» в составе полуприцепа «Вельтон». Большегрузом управлял 32-летний водитель.

- В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Лобовое столкновение с фурой не оставило мужчине шансов выжить Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Лобовое столкновение с фурой не оставило мужчине шансов выжитьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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