25 июня в Тамбовской области 46 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших на сегодняшний день превысило 4,5 тысячи человек
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В Тамбовской области, по состоянию на 25 июня, коронавирусом заболели 4503 человека. 2527 из них выздоровели, 20 умерли. За последние сутки болезнь диагностировали у 46 человек, среди которых 16 мужчин и 29 женщин в возрасте от 29 до 83 лет, а также 5-летний ребенок.
- На госпитализации находятся 521 человек, из них диагноз «пневмония» у 426 человек, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU