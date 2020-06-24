2020-06-24T11:45:32+03:00
Общество

Сквер у танка в Тамбове получил название «Патриот»

В опросе приняли участие больше тысячи горожан
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сквер у танка получил имяСквер у танка получил имяФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Жители Тамбова выбрали название для безымянного сквера, расположенного по улице Советской вблизи лицея №29. В опросе, проходившем в течение недели на официальном сайте администрации, приняли участие более тысячи человек. На сегодняшний день подведены итоги голосования. Большинство голосов жители города отдали за вариант «Патриот».

- Выбор названия для сквера, в котором располагается один из памятников истории Великой Отечественной войны - «Танк Т-34» имеет большое значение в год 75-летия Победы, - считают в городской администрации.

Напомним, с инициативой о наименования сквера в администрацию города обратился Тамбовский городской совет ветеранов, в мэрии эту идею поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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