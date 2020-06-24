Тамбовчанин совершил кражи из строящегося частного дома

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:45:19+03:00

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22 июня в МОМВД России «Первомайский» поступило сообщение о краже с территории строящегося частного дома. Его владелец обнаружил, что из бытовки пропали 30 метров электрокабеля и два стартера от автомобиля КамАЗ. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении. проживающий в поселке. По словам задержанного, кражи он совершил в два «захода» - сначала похитил запчасти, а потом вернулся и прихватил еще и электрокабель. Вещи вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Устанавливается причастность задержанного мужчины к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU