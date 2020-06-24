Число заболевших коронавирусом тамбовчан составляет на 24 июня 4457 человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:00:18+03:00

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Число заболевших коронавирусом тамбовчан на сегодняшний день, 24 июня, составляет 4457. 2503 из них выздоровели, 20 умерли. За последние сутки заболевание подтвердилось у 44 человек. Среди них 13 мужчин и 28 женщин в возрасте от 21 до 86 лет, а также трое детей от 3 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 509 человек, из них диагноз «пневмония» у 413 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU