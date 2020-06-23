2020-06-23T19:48:43+03:00
Общество

Тамбовчанам покажут видео парада Победы

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть по ТВ и в интернете
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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24 июня в 10 часов на площади Ленина в Тамбове состоится Парад Победы. Из-за угрозы коронавируса мероприятие пройдет без зрителей. Однако все желающие могут следить за прямой трансляцией тамбовского парада. Она будет организована в эфире телеканала «Новый век», а также в интернете.

В частности, интернет-трансляция пройдет на официальных сайтах администрации Тамбовской области и администрации города Тамбова, в губернаторской группе «За Никитина» социальной сети «Фейсбук».

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся парад на Красной площади в Москве.

В торжественном прохождении войск Тамбовского территориального гарнизона и УМВД присут участие 300 человек.

- С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне с площади Ленина по видеосвязи тамбовских ветеранов поздравит губернатор Александр Никитин, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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