За сутки на Тамбовщине нашли три пятитысячные фальшивки

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:33:59+03:00

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22 июня в управлении Росинкассации по Тамбовской области при проверке денежных купюр, поступивших из магазина Сосновского района, обнаружили поддельную пятитысячную купюру. О находке сообщили в полицию. Сейчас в ОМВД России по Сосновскому району возбудили уголовное дело и ведут поиск сбытчика подделки.

Еще одну фальшивку номиналом 5 тысяч рублей обнаружили в продуктовом супермаркете. Подделкой пыталась расплатиться за покупки 58-летняя пенсионерка. А 42-летняя тамбовчанка пыталась использовать ненастоящие деньги при проведении банковской операции. Кассовый работник магазина и сотрудник банка проверили деньги на специальном детекторе и определили признаки подделки. Прибывшие на сигнал сотрудники полиции опросили женщи и изъяли поддельные купюры. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

- За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU