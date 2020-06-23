2020-06-23T17:33:59+03:00
Происшествия

За сутки на Тамбовщине нашли три пятитысячные фальшивки

Подделки пытались сбыть в Сосновском районе и областном центре
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 июня в управлении Росинкассации по Тамбовской области при проверке денежных купюр, поступивших из магазина Сосновского района, обнаружили поддельную пятитысячную купюру. О находке сообщили в полицию. Сейчас в ОМВД России по Сосновскому району возбудили уголовное дело и ведут поиск сбытчика подделки.

Еще одну фальшивку номиналом 5 тысяч рублей обнаружили в продуктовом супермаркете. Подделкой пыталась расплатиться за покупки 58-летняя пенсионерка. А 42-летняя тамбовчанка пыталась использовать ненастоящие деньги при проведении банковской операции. Кассовый работник магазина и сотрудник банка проверили деньги на специальном детекторе и определили признаки подделки. Прибывшие на сигнал сотрудники полиции опросили женщи и изъяли поддельные купюры. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

- За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанам покажут видео парада Победы
В Тамбовской области перед судом предстанет 19-летний парень, который избил подростка и отобрал у него мобильник
За сутки на Тамбовщине нашли три пятитысячные фальшивки
Житель Тамбовщины, на котором «висел» пьяный штраф, чуть не лишился автомобиля
Тамбовская пенсионерка подозревается в убийстве мужа
Лагеря Тамбовской области заработают после 10 июля
В Тамбовской области 35-летнюю мать накажут за жестокое обращение с детьми
В общежитии тамбовского университета сняли карантин по коронавирусу
Сбербанк организовал в Тамбове «Цифровой день»
Экс-сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался из-за проблем с сердцем
Тамбовчанка стала жертвой ограбления: неизвестный сорвал с ее шеи цепочку с кулоном
В Тамбовской области легковое авто врезалось в мопед
Еще две женщины умерли от коронавируса в Тамбовской области: число жертв болезни достигло 20 человек
Тамбовчанин из пистолета-пулемета расстрелял дом соседа
Президент РФ объявил 35 тамбовским медработникам благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом
В Тамбовской области с 23 июня стартует купальный сезон
В Тамбове не будет света на восьми улицах
В двух районах Тамбовщины нашли бешеных лисиц
Прокуратура добивается от администрации Тамбова установки нескольких светофоров в Советском районе
20 июля в Тамбове пройдет «Бессмертный полк»
В Тамбовской области 23-летнюю девушку осудили за незаконную торговлю алкоголем