2020-06-23T16:06:18+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка подозревается в убийстве мужа

Женщина зарезала супруга во время пьяной ссоры
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевке возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, днем 18 июня этого года, между супругами после распития спиртных напитков произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего мужа в грудь. 61-летний потерпевший сразу же скончался от полученных ранений.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. По ходатайству следствия судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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