2020-06-24T09:31:23+03:00
Происшествия

В Моршанске мужчина угрожал сожительнице убийством

Мужчина набросился на гражданскую супругу с кухонным ножом
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, угрожавшего расправой своей сожительнице. Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Рязанской города Моршанска.

Со слов 43-летней женщины, во время ссоры с гражданским мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, он набросился на нее с кухонным ножом и стал угрожать убийством.

- Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Задержанный дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске мужчина угрожал сожительнице убийством
Тамбовчанам покажут видео парада Победы
В Тамбовской области перед судом предстанет 19-летний парень, который избил подростка и отобрал у него мобильник
За сутки на Тамбовщине нашли три пятитысячные фальшивки
Житель Тамбовщины, на котором «висел» пьяный штраф, чуть не лишился автомобиля
Тамбовская пенсионерка подозревается в убийстве мужа
Лагеря Тамбовской области заработают после 10 июля
В Тамбовской области 35-летнюю мать накажут за жестокое обращение с детьми
В общежитии тамбовского университета сняли карантин по коронавирусу
Сбербанк организовал в Тамбове «Цифровой день»
Экс-сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался из-за проблем с сердцем
Тамбовчанка стала жертвой ограбления: неизвестный сорвал с ее шеи цепочку с кулоном
В Тамбовской области легковое авто врезалось в мопед
Еще две женщины умерли от коронавируса в Тамбовской области: число жертв болезни достигло 20 человек
Тамбовчанин из пистолета-пулемета расстрелял дом соседа
Президент РФ объявил 35 тамбовским медработникам благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом
В Тамбовской области с 23 июня стартует купальный сезон
В Тамбове не будет света на восьми улицах
В двух районах Тамбовщины нашли бешеных лисиц
Прокуратура добивается от администрации Тамбова установки нескольких светофоров в Советском районе
20 июля в Тамбове пройдет «Бессмертный полк»
В Тамбовской области 23-летнюю девушку осудили за незаконную торговлю алкоголем