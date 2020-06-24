В Моршанске мужчина угрожал сожительнице убийством
Тамбовские росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, угрожавшего расправой своей сожительнице. Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Рязанской города Моршанска.
Со слов 43-летней женщины, во время ссоры с гражданским мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, он набросился на нее с кухонным ножом и стал угрожать убийством.
- Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Задержанный дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU