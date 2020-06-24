В Моршанске мужчина угрожал сожительнице убийством

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:31:23+03:00

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Тамбовские росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, угрожавшего расправой своей сожительнице. Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Рязанской города Моршанска.

Со слов 43-летней женщины, во время ссоры с гражданским мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, он набросился на нее с кухонным ножом и стал угрожать убийством.

- Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Задержанный дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU