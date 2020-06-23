2020-06-23T17:11:11+03:00
Общество

Житель Тамбовщины, на котором «висел» пьяный штраф, чуть не лишился автомобиля

Мужчина погасил долг лишь только после того, как приставы арестовали его машину
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мордовском районе местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако мужчина долгое время уклонялся от выплаты задолженности. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства судебных приставов.

- В срок, установленный для добровольного исполнения, должник не погасил задолженность, чем инициировал в отношении себя применение судебным приставом мер принудительного характера, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Так, судебный пристав установил, что за должником зарегистрирован автомобиль «Daewoo Matiz». В итоге он наложил арест на машину, после чего мужчина незамедлительно оплатил задолженность, а также исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанам покажут видео парада Победы
В Тамбовской области перед судом предстанет 19-летний парень, который избил подростка и отобрал у него мобильник
За сутки на Тамбовщине нашли три пятитысячные фальшивки
Житель Тамбовщины, на котором «висел» пьяный штраф, чуть не лишился автомобиля
Тамбовская пенсионерка подозревается в убийстве мужа
Лагеря Тамбовской области заработают после 10 июля
В Тамбовской области 35-летнюю мать накажут за жестокое обращение с детьми
В общежитии тамбовского университета сняли карантин по коронавирусу
Сбербанк организовал в Тамбове «Цифровой день»
Экс-сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался из-за проблем с сердцем
Тамбовчанка стала жертвой ограбления: неизвестный сорвал с ее шеи цепочку с кулоном
В Тамбовской области легковое авто врезалось в мопед
Еще две женщины умерли от коронавируса в Тамбовской области: число жертв болезни достигло 20 человек
Тамбовчанин из пистолета-пулемета расстрелял дом соседа
Президент РФ объявил 35 тамбовским медработникам благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом
В Тамбовской области с 23 июня стартует купальный сезон
В Тамбове не будет света на восьми улицах
В двух районах Тамбовщины нашли бешеных лисиц
Прокуратура добивается от администрации Тамбова установки нескольких светофоров в Советском районе
20 июля в Тамбове пройдет «Бессмертный полк»
В Тамбовской области 23-летнюю девушку осудили за незаконную торговлю алкоголем