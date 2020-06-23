Житель Тамбовщины, на котором «висел» пьяный штраф, чуть не лишился автомобиля
В Мордовском районе местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако мужчина долгое время уклонялся от выплаты задолженности. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства судебных приставов.
- В срок, установленный для добровольного исполнения, должник не погасил задолженность, чем инициировал в отношении себя применение судебным приставом мер принудительного характера, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Так, судебный пристав установил, что за должником зарегистрирован автомобиль «Daewoo Matiz». В итоге он наложил арест на машину, после чего мужчина незамедлительно оплатил задолженность, а также исполнительский сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU