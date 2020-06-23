В Тамбовской области 35-летнюю мать накажут за жестокое обращение с детьми
Прокуратура установила, что в Мичуринском районе 35-летняя местная жительница плохо справляется с родительскими обязанностями и жестоко обращается со своими двумя несовершеннолетними детьми.
На протяжении длительного времени женщина нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Были случаи, что дети оставались одни дома без присмотра взрослых и еды. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, горе-мать несколько раз избивала их.
- В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ» Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» по которому проводится дознание, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU