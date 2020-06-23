В Тамбовской области 35-летнюю мать накажут за жестокое обращение с детьми

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:17:28+03:00

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Прокуратура установила, что в Мичуринском районе 35-летняя местная жительница плохо справляется с родительскими обязанностями и жестоко обращается со своими двумя несовершеннолетними детьми.

На протяжении длительного времени женщина нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Были случаи, что дети оставались одни дома без присмотра взрослых и еды. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, горе-мать несколько раз избивала их.

- В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ» Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» по которому проводится дознание, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU