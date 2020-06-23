Сбербанк организовал в Тамбове «Цифровой день»

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:05:27+03:00

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Договорённости о его проведении были достигнуты в начале июня на встрече Председателя Центрально-Чернозёмного банка Владимира Салмина с губернатором Александром Никитиным.

Организаторами «Цифрового дня» выступили Тамбовское отделение ПАО Сбербанк, Центрально-Чернозёмный банк и группа ДЗО, продвигающих продукты экосистемы. Со стороны администрации области участвовали три вице-губернатора, курирующие экономический и социальный блоки, а также сферу строительства и транспорта, руководители пяти управлений, в том числе автодорог и транспорта, здравоохранения, экономической политики, общественных связей и по вопросам безопасности.

Открывая встречу, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец отметил, что презентация продуктов экосистемы Сбербанка нацелена на определение региональных приоритетов, представляющих интерес для власти и бизнеса, на установление деловых контактов со специалистами ДЗО. Заместитель главы администрации области Сергей Юхачёв, предваряя презентации столичных коллег, подчеркнул, что мониторинг лучших практик внедрения продуктов экосистемы представляет несомненный интерес для руководства региона.

Online-презентации, предложенные Артуром Саркисовым (SberСloud), Антоном Честных (Технологии отраслевой трансформации), Павлом Кукушкиным и Андреем Хрулёвым (Центр речевых технологий), Денисом Доценко (Инстех) вызвали интерес участников и получили развитие в ходе сессии вопросов и ответов. Особое внимание вызвало очное участие в «Цифровом дне» директора проектов РГС ООО СберРешения Натальи Сватко, специально приехавшей в Тамбов для представления моделей и обзора регионального опыта внедрения продуктов финансового аутсорсинга и консалтинга.

Судя по состоявшейся дискуссии, тематика «Цифрового дня» вызвала интерес его участников. Стороны договорились о формировании рабочих групп по приоритетным направлениям сотрудничества, связанного с продвижением продуктов экосистемы ПАО Сбербанк, о разработке рабочих планов с последующим формированием «дорожных карт».

Было определено, что специалисты ДЗО направят тамбовским коллегам дополнительные материалы по ряду «соразмерных» регионов, где накоплена и обобщена практика внедрения продуктов экосистемы Сбербанка.