2020-06-23T15:43:51+03:00
Общество

Экс-сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался из-за проблем с сердцем

Политику было 62 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Евгений ТарлоЕвгений ТарлоФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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23 июня стало известно о смерти бывшего сенатора от Тамбовской области, 62-летнего Евгения Тарло. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем. Напомним, Тарло являлся представителем нашего региона с 2007 по 2015 годы. Он был членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 2012 года — член Комитета Совета Федерации по экономической политике; председатель комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство», являлся вице-президентом Федерального Союза адвокатов России

ИСТОЧНИК KP.RU

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