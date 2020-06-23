Экс-сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался из-за проблем с сердцем
23 июня стало известно о смерти бывшего сенатора от Тамбовской области, 62-летнего Евгения Тарло. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем. Напомним, Тарло являлся представителем нашего региона с 2007 по 2015 годы. Он был членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 2012 года — член Комитета Совета Федерации по экономической политике; председатель комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство», являлся вице-президентом Федерального Союза адвокатов России
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