Лагеря Тамбовской области заработают после 10 июля
В Тамбовской области готовятся к старту летней оздоровительной кампании. В 2020 году на ее проведение запланировано 441,3 млн рублей. Постановлением администрации области утверждена средняя стоимость путевки - 15 156 рубль за 21 день пребывания в лагере.
Как сообщили в управлении социальной защиты и семейной политики области, всего в летнюю кампанию 2020 года всеми видами и формами отдыха планировалось охватить более 61 тысячи детей или 67 процентов от общей численности детей школьного возраста. Из них 35 214 - детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе около 160 детей-сирот.
В области планируется открыть 23 загородных организации отдыха, с максимальным охватом отдыхом около 5000 детей.
Смены продолжительностью 21 день будут проходить в закрытом режиме, без права покидать территорию лагеря. Дети должны будут соблюдать социальную дистанцию. Исключено проведение родительских дней.
- По предварительной оценке, загородные организации отдыха смогут возобновить свою деятельность не ранее 10 июля, - сообщили в управлении социальной защиты и семейной политики области. - Окончательное решение о дате открытия организаций отдыха и оздоровления детей принимает Штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона с учетом эпидемической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU