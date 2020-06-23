Лагеря Тамбовской области заработают после 10 июля

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:02:06+03:00

В области откроют 23 загородных учреждения, в которых отдохнут 5 тысяч детей

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В Тамбовской области готовятся к старту летней оздоровительной кампании. В 2020 году на ее проведение запланировано 441,3 млн рублей. Постановлением администрации области утверждена средняя стоимость путевки - 15 156 рубль за 21 день пребывания в лагере.

Как сообщили в управлении социальной защиты и семейной политики области, всего в летнюю кампанию 2020 года всеми видами и формами отдыха планировалось охватить более 61 тысячи детей или 67 процентов от общей численности детей школьного возраста. Из них 35 214 - детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе около 160 детей-сирот.

В области планируется открыть 23 загородных организации отдыха, с максимальным охватом отдыхом около 5000 детей.

Смены продолжительностью 21 день будут проходить в закрытом режиме, без права покидать территорию лагеря. Дети должны будут соблюдать социальную дистанцию. Исключено проведение родительских дней.

- По предварительной оценке, загородные организации отдыха смогут возобновить свою деятельность не ранее 10 июля, - сообщили в управлении социальной защиты и семейной политики области. - Окончательное решение о дате открытия организаций отдыха и оздоровления детей принимает Штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона с учетом эпидемической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU