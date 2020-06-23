2020-06-23T12:20:07+03:00
Происшествия

Тамбовчанка стала жертвой ограбления: неизвестный сорвал с ее шеи цепочку с кулоном

В нападении подозревают 40-летнего мужчину
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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22 июня около 22 часов в рассказовскую полицию поступило сообщение об ограблении, которое произошло на улице Кремлевской. Во дворе собственного дома на 33-летнюю женщину напал неизвестный мужчина и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Жертва нападения смогла описать преступника и вскоре подозреваемого в совершении этого преступления установили и задержали. Предполагаемым грабителем оказался 40-летний житель улицы Темирязево города Рассказово. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по различным статьям и был судим. Ограбление он совершил, чтобы раздобыть денег на спиртное. Ювелирное украшение у рассказовца изъяли и вернули владелице.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит до семи лет лишения свободы и штраф в пределах 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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