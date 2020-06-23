В общежитии тамбовского университета сняли карантин по коронавирусу

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:30:49+03:00

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20 июня с общежития №2 Тамбовского государственного технического университета сняли режим обсерватора. Ограничения ввели 6 июня, после того, как в общежитии выявили четыре случая заболевания COVID-19 среди проживающих там иностранных студентов. Заразившихся госпитализировали, дальнейшего распространения инфекции удалось не допустить. На протяжении 14 дней на карантине в общежитии находились около 200 студентов. Руководство вуза организовало для них горячее питание из университетской столовой и доставку продуктов с помощью волонтеров, а также организовало медобследование ребят.

Теперь иностранные студенты, проживающие в общежитии, могут вернуться к обычному образу жизни.

- Постепенно с открытием границ желающие смогут уехать на лето к себе на родину, - пояснила проректор по международной деятельности ТГТУ Елена Мищенко. - Для тех же, кто проведет лето здесь, мы по традиции подготовили насыщенную культурно-образовательную программу, где иностранные студенты смогут познакомиться поближе с историей России и города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU