Еще две женщины умерли от коронавируса в Тамбовской области: число жертв болезни достигло 20 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

23 июня стало известно об еще двух смертельных случаев из-за коронавирусной инфекции. От болезни умерла 61-летняя жительница Мордовского района. Женщина страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, атеросклерозом и гипертонией. Пациентка проходила лечение в областной больнице, ее подключили к аппарату ИВЛ, перевели в реанимацию, но на 7-й день госпитализации она скончалась. Еще одной жертвой болезни стала 69-летняя жительница Сампурского района. Среди сопутствующих заболеваний у нее были ожирение, атеросклероз и гипертония. Женщину госпитализировали в Центр лечения пневмоний, где спустя неделю она скончалась. Таким образом, на сегодняшний день от коронавируса в Тамбовской области умерли 20 человек.

- Общее число заболевших инфекцией на сегодняшний день составляет 4413 человек, 2409 из них выздоровели, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

За последние сутки, 23 июня, болезнь выявили у 45 человек, среди которых 12 мужчин и 29 женщин в возрасте от 31 до 87 лет, а также 4 ребенка, самому младшему из которых 10 месяцев, а старшему – 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU