Тамбовчанин из пистолета-пулемета расстрелял дом соседа
В полицию Мучкапского района поступило сообщение, что в одном из населенных пунктов вечером слышали стрельбу. Оперативники выехали на место, вместе с участковым инспектором опросили жителей и установили частный дом, в который стрелял неизвестный. В момент нападения в доме никого не было. Хозяин домовладения – 61-летний мужчина проживает в столичном регионе, а строение иногда используется как дачу.
Хозяин дома живет в Подмосковье, а дом использует как дачуФото: УМВД России по Тамбовской области
На месте происшествия стражи порядка нашли и собрали гильзы калибра 7,62 мм. Спустя некоторое время установили и личность подозреваемого. 42-летнего мужчину нашли и задержали в городе Уварово. У него обнаружили пистолет-пулемет Судаева калибра 7,62 мм. Оружие передали на экспертизу.
У 42-летнего мужчины изъяли пистолет-пулемет времен войныФото: УМВД России по Тамбовской области
- Полицейские возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В рамках их расследования назначены несколько видов экспертиз: баллистическая, генетическая и дактилоскопическая. Решается вопрос о заключении подозреваемого в совершении этих преступлений под стражу. Устанавливаются происхождение оружия времен Великой Отечественной войны, а также причины, побудившие мужчину расстрелять дом своего соседа.
ИСТОЧНИК KP.RU