Тамбовчанин из пистолета-пулемета расстрелял дом соседа

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:02:57+03:00

В момент нападения в доме никого не было Фото: УМВД России по Тамбовской области

Во время нападения в строении никого не было

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В полицию Мучкапского района поступило сообщение, что в одном из населенных пунктов вечером слышали стрельбу. Оперативники выехали на место, вместе с участковым инспектором опросили жителей и установили частный дом, в который стрелял неизвестный. В момент нападения в доме никого не было. Хозяин домовладения – 61-летний мужчина проживает в столичном регионе, а строение иногда используется как дачу.

Хозяин дома живет в Подмосковье, а дом использует как дачуФото: УМВД России по Тамбовской области

На месте происшествия стражи порядка нашли и собрали гильзы калибра 7,62 мм. Спустя некоторое время установили и личность подозреваемого. 42-летнего мужчину нашли и задержали в городе Уварово. У него обнаружили пистолет-пулемет Судаева калибра 7,62 мм. Оружие передали на экспертизу.

У 42-летнего мужчины изъяли пистолет-пулемет времен войныФото: УМВД России по Тамбовской области

- Полицейские возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В рамках их расследования назначены несколько видов экспертиз: баллистическая, генетическая и дактилоскопическая. Решается вопрос о заключении подозреваемого в совершении этих преступлений под стражу. Устанавливаются происхождение оружия времен Великой Отечественной войны, а также причины, побудившие мужчину расстрелять дом своего соседа.

ИСТОЧНИК KP.RU