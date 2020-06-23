2020-06-23T11:36:48+03:00
Происшествия

В Тамбовской области легковое авто врезалось в мопед

В аварии получил травмы 73-летний водитель мототехники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель мопеда двигался по главной дорогеВодитель мопеда двигался по главной дорогеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал пенсионер, произошла 22 июня в 13 часов 25 минут на Фабричном проезде в районе дома №1«А» города Рассказово. По данным областного УГИБДД, 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21114» на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с мопедом «Alpha Motolife», под управлением 73-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель мопеда, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На месте происшествия мужчину осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.

60-летний водитель легковушки сбил пенсионера Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

60-летний водитель легковушки сбил пенсионераФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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