В Тамбовской области с 23 июня стартует купальный сезон

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:58:07+03:00

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В Тамбовской области с 23 июня начинается купальный сезон. Соответствующее постановление подписали в региональной администрации. Продлится он до 31 августа. Как говорится в документе, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию, на пляжах определенным образом расставят шезлонги, раздевалки и кулеры. При входе в зону отдыха разместят плакаты с информацией об ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Кроме того, матросов-спасателей, обяжут разъяснять тамбовчанам правила поведения на воде, а также особенности отдыха в условиях распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU