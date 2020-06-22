В Тамбовской области с 23 июня стартует купальный сезон
В Тамбовской области с 23 июня начинается купальный сезон. Соответствующее постановление подписали в региональной администрации. Продлится он до 31 августа. Как говорится в документе, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию, на пляжах определенным образом расставят шезлонги, раздевалки и кулеры. При входе в зону отдыха разместят плакаты с информацией об ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Кроме того, матросов-спасателей, обяжут разъяснять тамбовчанам правила поведения на воде, а также особенности отдыха в условиях распространения болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU