В Тамбове не будет света на восьми улицах

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:02:47+03:00

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В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ 23 июня в областном центре отключат свет на восьми улицах. Как сообщает пресс-служба администрации города, подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

- по Тамбов - 4, д.7, 8, 9, 14;

- по ул. Сенько, д.4;

с 08:30 до 16:30

- по ул. Мастерских, д. 2 - 24;

- по пл. Мастерских, д. 1- 4;

- по ул. Ртищевской, д. 2, 3;

- по ул. Буденого, д.8 - 10;

- по ул. Елецкой, д. 24-36;

- по ул. Орловской, 1 - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU