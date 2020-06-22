В Тамбове не будет света на восьми улицах
Электроэнергию временно отключат 23 июня
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В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ 23 июня в областном центре отключат свет на восьми улицах. Как сообщает пресс-служба администрации города, подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:
с 09:00 до 12:00
- по Тамбов - 4, д.7, 8, 9, 14;
- по ул. Сенько, д.4;
с 08:30 до 16:30
- по ул. Мастерских, д. 2 - 24;
- по пл. Мастерских, д. 1- 4;
- по ул. Ртищевской, д. 2, 3;
- по ул. Буденого, д.8 - 10;
- по ул. Елецкой, д. 24-36;
- по ул. Орловской, 1 - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU