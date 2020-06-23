Президент РФ объявил 35 тамбовским медработникам благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом
35 медицинских работников из Тамбовской области удостоились благодарности Президента за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. В их число вошли врачи, медсестры, санитарки, уборщики служебных помещений, т.е все те, кто не взирая на риск заражаения работает в центрах для лечения пациентов с COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, благодарность Президента Российской Федерации объявлена следующим тамбовским медицинским работникам:
Антоненко Наталии Владимировне — медицинской сестре;
Артемовой Светлане Васильевне — старшей медицинской сестре;
Басовой Светлане Владимировне — медицинской сестре палатной отделения для лечения больных с COVID-19 Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»;
Ботович Галине Анатольевне — уборщику служебных помещений;
Выжановой Екатерине Васильевне — медицинской сестре палатной (постовой) Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д.Бабенко»;
Голомазовой Елене Васильевне — медицинской сестре;
Григорьевой Марине Владимировне — уборщику служебных помещений;
Ескиной Екатерине Александровне — медицинской сестре;
Зайцевой Эмалии Генриховне — санитарке;
Здереву Егору Владимировичу — врачу;
Ивановой Елене Владиславовне — медицинской сестре;
Игнатовой Полине Игоревне — врачу-терапевту участковому Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница города Котовска»;
Ильиной Жанне Владимировне — медицинской сестре;
Козадаевой Наталии Викторовне — санитарке;
Козловой Елене Павловне — медицинской сестре;
Конюхову Игорю Юрьевичу — главному врачу;
Крянниковой Ольге Анатольевне — старшей медицинской сестре;
Кудрявцевой Светлане Николаевне — санитарке;
Макаровой Екатерине Александровне — врачу;
Палию Игорю Владимировичу — фельдшеру скорой медицинской помощи Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница города Котовска»;
Пешковой Татьяне Владимировне — медицинской сестре-анестезисту отделения для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница»;
Подольской Елене Николаевне — медицинской сестре;
Пудовкиной Олесе Викторовне — санитарке;
Ракитиной Светлане Викторовне — рентгенолаборанту;
Ратьеву Петру Андреевичу — главному врачу;
Сариевой Елене Юрьевне — заведующей отделением;
Семьяниновой Надежде Николаевне — главному врачу;
Степанищевой Наталии Евгеньевне — медицинской сестре;
Степановой Юлии Олеговне — медицинской сестре;
Тришиной Марине Викторовне — медицинской сестре;
Хлопотиной Елизавете Андреевне — врачу;
Хлыстову Алексею Михайловичу — заведующему отделением;
Черемисиной Наталии Викторовне — санитарке;
Шлёповой Наталии Алексеевне — старшей медицинской сестре;
Ямщикову Олегу Николаевичу — главному врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU