Президент РФ объявил 35 тамбовским медработникам благодарность за вклад в борьбу с коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:30:45+03:00

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35 медицинских работников из Тамбовской области удостоились благодарности Президента за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. В их число вошли врачи, медсестры, санитарки, уборщики служебных помещений, т.е все те, кто не взирая на риск заражаения работает в центрах для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, благодарность Президента Российской Федерации объявлена следующим тамбовским медицинским работникам:

Антоненко Наталии Владимировне — медицинской сестре;

Артемовой Светлане Васильевне — старшей медицинской сестре;

Басовой Светлане Владимировне — медицинской сестре палатной отделения для лечения больных с COVID-19 Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»;

Ботович Галине Анатольевне — уборщику служебных помещений;

Выжановой Екатерине Васильевне — медицинской сестре палатной (постовой) Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д.Бабенко»;

Голомазовой Елене Васильевне — медицинской сестре;

Григорьевой Марине Владимировне — уборщику служебных помещений;

Ескиной Екатерине Александровне — медицинской сестре;

Зайцевой Эмалии Генриховне — санитарке;

Здереву Егору Владимировичу — врачу;

Ивановой Елене Владиславовне — медицинской сестре;

Игнатовой Полине Игоревне — врачу-терапевту участковому Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница города Котовска»;

Ильиной Жанне Владимировне — медицинской сестре;

Козадаевой Наталии Викторовне — санитарке;

Козловой Елене Павловне — медицинской сестре;

Конюхову Игорю Юрьевичу — главному врачу;

Крянниковой Ольге Анатольевне — старшей медицинской сестре;

Кудрявцевой Светлане Николаевне — санитарке;

Макаровой Екатерине Александровне — врачу;

Палию Игорю Владимировичу — фельдшеру скорой медицинской помощи Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница города Котовска»;

Пешковой Татьяне Владимировне — медицинской сестре-анестезисту отделения для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница»;

Подольской Елене Николаевне — медицинской сестре;

Пудовкиной Олесе Викторовне — санитарке;

Ракитиной Светлане Викторовне — рентгенолаборанту;

Ратьеву Петру Андреевичу — главному врачу;

Сариевой Елене Юрьевне — заведующей отделением;

Семьяниновой Надежде Николаевне — главному врачу;

Степанищевой Наталии Евгеньевне — медицинской сестре;

Степановой Юлии Олеговне — медицинской сестре;

Тришиной Марине Викторовне — медицинской сестре;

Хлопотиной Елизавете Андреевне — врачу;

Хлыстову Алексею Михайловичу — заведующему отделением;

Черемисиной Наталии Викторовне — санитарке;

Шлёповой Наталии Алексеевне — старшей медицинской сестре;

Ямщикову Олегу Николаевичу — главному врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU