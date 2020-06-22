2020-06-22T16:20:04+03:00
Общество

26 июля в Тамбове пройдет «Бессмертный полк»

Организаторы предлагают новый маршрут – от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области, как и по всей России, 26 июля пройдёт акция «Бессмертный полк». Одни из организаторов шествия - представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» предложили изменить маршрут шествия – начать его от памятника Зое Космодемьянской и завершить в парке Победы. Напомним, ранее «Бессмертный полк стартовал на бульваре Энтузиастов и завершался также в парке Победы. Таким маршрутом участники шествия следуют с 2018 года. Ранее «полк» стартовал на площади Ленина и проходил по ул. Советской.

Нынешнее изменение маршрута связывают с необходимостью соблюдать социальную дистанцию между участниками «Бессмертного полка».

- В 2019 году в Тамбове в шествии приняли участие 68 тысяч человек, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - По всей области - 170 тысяч жителей. Ежегодно больше 2 тысяч волонтеров сопровождают акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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