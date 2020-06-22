В двух районах Тамбовщины нашли бешеных лисиц

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:30:41+03:00

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В двух населенных пунктах Тамбовской области обнаружили бешенство у лисиц. Сейчас карантин по этому заболеванию объявлен на ул. Школьной села Новгородовка Рассказовского района и в подворье на ул. Центральной с. Карай-Пущино Инжавинского района Тамбовской области.

- В неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул домашних животных и их продажа в другие территории, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU