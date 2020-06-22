В Тамбовской области 23-летнюю девушку осудили за незаконную торговлю алкоголем

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:40:32+03:00

Суд оштрафовал ее на 55 тысяч рублей

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В Умете суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, неоднократно».

Установлено, что в мае прошлого года девушка уже привлекалась к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя. Тогда ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако в январе текущего года она вновь продала бутылку спиртного местному жителю.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU