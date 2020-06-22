Прокуратура добивается от администрации Тамбова установки нескольких светофоров в Советском районе

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:31:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Советского района по результатам проверки многочисленных обращений местных жителей обратилась в суд с требованиями к администрации города Тамбова об установке светофорного регулирования Т-образного пересечения улицы им. Ю.Гагарина и переулка Ново-рубежный г. Тамбова, а также вблизи дома № 24А по ул. Бастионной, остановочного пункта АО «Тамбовский завод «Октябрь»», дома № 3 А по ул. Бастионной, дома № 193 по ул. Астраханской, обустройству уличного освещения на обочине ул. Астраханской от центрального выезда дома № 193 до поворота к дому № 197А.

Проверка показала, что на указанных участках дорог, исходя из количества дорожно-транспортных происшествий и полос движения в каждом направлении, интенсивности движения транспортных средств, установка светофоров является обязательной. Из-за отсутствия надлежащего светофорного регулирования, жизнь и здоровье участников дорожного движения подвергается опасности.

- Решением Ленинского районного суда г. Тамбова требования прокурора были удовлетворены. Не согласившись с решением, администрация г. Тамбова обжаловала его в апелляционном порядке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.- Судебная коллегия по административным делам Тамбовского областного суда, оставив указанное решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием администрации г. Тамбова грубо нарушаются права граждан в сфере безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU