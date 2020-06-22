В Тамбове трехлетняя девочка выпала из окна больничной палаты

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:09:36+03:00

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Малышка получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации

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В Тамбовской инфекционной клинической больнице, расположенной на улице Балашовской, произошел несчастный случай. Трехлетняя девочка, которая находилась на стационарном лечении вместе с мамой, выпала из окна палаты на втором этаже. Во время игры на подоконнике мылышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз.

На сегодняшний день ребенок находится в реанимации. При падении девочка получила переломы позвонков, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU