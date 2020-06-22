В Тамбове трехлетняя девочка выпала из окна больничной палаты
В Тамбовской инфекционной клинической больнице, расположенной на улице Балашовской, произошел несчастный случай. Трехлетняя девочка, которая находилась на стационарном лечении вместе с мамой, выпала из окна палаты на втором этаже. Во время игры на подоконнике мылышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз.
На сегодняшний день ребенок находится в реанимации. При падении девочка получила переломы позвонков, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.
- Для установления всех обстоятельств произошедшего Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU