2020-06-22T15:00:35+03:00
Общество

Три тамбовских педагога могут получить по миллиону рублей за участие в программе «Земский учитель»

Вакансии открыты в школах Моршанского, Токаревского и Кирсановского районах
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель», который продлится до 20 июля этого года. Принять участие в ней могут педагоги любого возраста, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профстандартах.

На сегодняшний день в регионе открыты следующие вакансии: учителя математики в Сокольниковской средней общеобразовательной школе Моршанского района; учителя математики в Токаревской средней общеобразовательной школе № 2 Токаревского района; учителя английского языка в филиале Уваровщинской средней общеобразовательной школы в селе 1-Иноковка Кирсановского района.

- Победители конкурсного отбора, с которыми будет заключен трудовой договор, получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей, которую можно использовать по личному усмотрению. В 2020 году в Тамбовской области выплату смогут получить 3 педагога. По договору они должны отработать в сельской местности 5 лет, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для участия в программе, а также с вакансиями, можно на федеральном сайте и на сайте управления образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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