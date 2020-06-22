2020-06-22T13:40:45+03:00
Происшествия

В Моршанске мужчина поджег иномарку своего знакомого

Причиной такого поступка послужил конфликт между ними
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске 43-летнего местного жителя задержали за поджог автомобиля, принадлежащего пенсионеру. Как выяснили полицейские, мужчина поссорился с ним, а затем спустя несколько часов с помощью зажигалки и сена поджег его иномарку «Skoda Octavia», припаркованную по месту жительства на улице Лермонтова. Машина получила повреждения лакокрасочного покрытия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Поджигателю грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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