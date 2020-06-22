Капремонт многоэтажек в Котовске обойдется в 27 млн рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:39:10+03:00

В этом году на капремонт в девяти многоэтажных домах потратят более 27 млн рублей

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В Котовске приступили к капремонту многоквартирных домов. Всего в этом году приведут в порядок девять многоэтажек, и на эти цели потратят свыше 27 миллионов рублей. В первую очередь рабочие заменят кровли и системы отопления.

- Сейчас работы ведутся по проспекту Труда, д. 10, ул. Котовского, д. 28. В этих домах будет капитально отремонтирована металлическая кровля. Начаты работы и в доме №10 по ул. Свободы. Здесь подрядчики отремонтируют мягкую кровлю. Замена системы отопления проходит в доме №20 по ул. Пионерской, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото: Екатерина Озорнова

ИСТОЧНИК KP.RU