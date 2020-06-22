Капремонт многоэтажек в Котовске обойдется в 27 млн рублей
В Котовске приступили к капремонту многоквартирных домов. Всего в этом году приведут в порядок девять многоэтажек, и на эти цели потратят свыше 27 миллионов рублей. В первую очередь рабочие заменят кровли и системы отопления.
- Сейчас работы ведутся по проспекту Труда, д. 10, ул. Котовского, д. 28. В этих домах будет капитально отремонтирована металлическая кровля. Начаты работы и в доме №10 по ул. Свободы. Здесь подрядчики отремонтируют мягкую кровлю. Замена системы отопления проходит в доме №20 по ул. Пионерской, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.
Фото: Екатерина Озорнова
ИСТОЧНИК KP.RU