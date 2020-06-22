На северном обходе Тамбова машина врезалась в бетонный столб

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 21 июня в 16 часов 50 минут на 10 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 62-летний водитель автомобиля «Opel Antara» по неизвестной причине съехал с дороги в левый по ходу движения кювет и врезался в железобетонную световую опору.

- В результате аварии травмы получил 7-летний мальчик, находившийся в автомобиле, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Ребенка на месте ДТП осмотрели медики «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU