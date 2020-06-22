На северном обходе Тамбова машина врезалась в бетонный столб
В аварии получил травмы 7-летний ребенок
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Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 21 июня в 16 часов 50 минут на 10 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 62-летний водитель автомобиля «Opel Antara» по неизвестной причине съехал с дороги в левый по ходу движения кювет и врезался в железобетонную световую опору.
- В результате аварии травмы получил 7-летний мальчик, находившийся в автомобиле, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Ребенка на месте ДТП осмотрели медики «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU