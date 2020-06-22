2020-06-22T11:00:04+03:00
Общество

В Тамбовской области подсчитали «индекс окрошки»

Для семьи из четырех человек приготовление блюда обойдется в 246 рублей 60 копеек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Эксперты Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО посчитали, во сколько обойдется тамбовчанам приготовление окрошки в мае этого года, сравнив цены с маем 2019-го. Так, для семьи из четырех человек стоимость окрошки по рецепту из вареной колбасы, кефира, картофеля, свежих огурцов и яиц составила 246,6 рубля, что на 5 рублей (на 2,1%) дороже, чем годом ранее.

Из составляющих блюда заметнее всего подорожали кефир. Также увеличились цены на яйца, колбасу и картофель. В то же время огурцы стоят на 14,3% меньше, чем годом ранее. В результате подсчетов стоимость окрошки для семьи из четырех человек за год увеличилась на 2,1%.

- Необходимо отметить, что рассчитанный индекс ниже уровня инфляции по всей потребительской корзине Тамбовской области. Так, в мае 2020 года в регионе инфляция составила 3,7%, - сообщают в пресс-службе Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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