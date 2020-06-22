2020-06-22T10:20:44+03:00
Происшествия

Четыре человека, в том числе двое подростков, получили травмы в аварии на тамбовской трассе

Женщина-водитель потеряла управление машиной и врезалась в дерево
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла на территории Тамбовского районаАвария произошла на территории Тамбовского районаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, травмы в которой получили четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки, произошла 21 июня в 11 часов 20 минут на 40 километре автодороги «ТамбовШацк», проходящей по территории Тамбовского района. 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Suzuki Grand Vitara» не справилась с управлением машиной и вылетела в левый по ходу движения кювет, после чего врезалась в дерево.

- В результате аварии 41-летнего пассажира доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В ДТП пострадали также семнадцатилетняя и четырнадцатилетняя девочки. Подростков госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Спустя некоторое время за медицинской помощью самостоятельно обратилась водитель авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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