Четыре человека, в том числе двое подростков, получили травмы в аварии на тамбовской трассе

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:20:44+03:00

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Авария, травмы в которой получили четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки, произошла 21 июня в 11 часов 20 минут на 40 километре автодороги «Тамбов –Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Suzuki Grand Vitara» не справилась с управлением машиной и вылетела в левый по ходу движения кювет, после чего врезалась в дерево.

- В результате аварии 41-летнего пассажира доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В ДТП пострадали также семнадцатилетняя и четырнадцатилетняя девочки. Подростков госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Спустя некоторое время за медицинской помощью самостоятельно обратилась водитель авто.

ИСТОЧНИК KP.RU