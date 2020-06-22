2020-06-22T09:40:28+03:00
Общество

Тамбовчанин лишился мотоблока за долги по алиментам

Имущество мужчины пойдет «с молотка»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Судебные приставы Мордовского района арестовали у местного жителя мотоблок и прицеп в счет погашения задолженности по алиментам, которая составила больше 50 тысяч рублей.

- В ходе проведения исполнительных действий приставы произвели арест мотоблока и прицепа, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - В настоящее время готовятся документы для оценки имущества. Денежные средства, полученные от реализации, пойдут на погашение задолженности по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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