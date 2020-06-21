В Тамбовскую область придут дожди и грозы

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:16:48+03:00

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Тамбовские спасатели со ссылкой на синоптиков рассказали о погоде, которая ожидается 22 июня. Так, в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди с грозами, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. При грозах порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура: ночью 10-15°, днем 21-26°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Влажность воздуха 50%. В течение дня атмосферное давление повысится, влажность воздуха не изменится.

Кроме того, 22 июня в регионе прогнозируется установление II-IV классов пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU