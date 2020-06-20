2020-06-20T14:23:11+03:00
Общество

Желающих достроить тамбовскую филармонию не нашлось

Аукцион признали несостоявшимся, потому что на него не поступило ни одной заявки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Аукцион стоимостью 824 млн рублей не состоялсяАукцион стоимостью 824 млн рублей не состоялсяФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 июня в Тамбове подвели итоги аукциона, на котором должны были выбрать подрядчика для завершения реконструкции филармонии. Однако, как следует из информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, желающих взяться за это дело не нашлось. Аукцион признали несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.

Напомним, исполнителю работ предлагали 824 млн рублей. Предыдущие попытки реконструировать здание уже обошлись областному бюджету в более, чем 340 млн рублей.

Фирма «Тюменьтел», которая занималась ремонтом концертного зала с 2017 по 2019 год, также не стала принимать участие в тендере. Хотя ранее представители этой организации заявляли о своем намерении заявиться на торги и завершить работы.

Закупка заинтересовала алтайскую фирму ООО «ТехСтройПартнер», но, ознакомившись с документацией тендера, специалисты этой фирмы посчитали, что ее положения противоречат требованиям закона и обратились по этому поводу в УФАС по Тамбовской области.

- Рассмотрение жалобы назначено на 23 июня, - рассказали в региональном УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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