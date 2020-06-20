Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области составляет 4265 человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:18:20+03:00

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В Тамбовской области число заболевших коронавирусом на сегодняшний день, 20 июня, составляет 4265 человек. 2267 из них выздоровели, 18 умерли. За последние сутки инфекцию обнаружили у 55 человек, среди которых 23 мужчины и 29 женщин в возрасте от 22 до 83 лет, а также трое детей – мальчики 3, 8 и 11 лет. Все они контактировали с заболевшими.

- На госпитализации находятся 505 человек, из них диагноз «пневмония» у 414 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3784 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU