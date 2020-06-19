Пропавшие в Тамбовской области 28-летняя женщина и ее 8-месячная дочь найдены мертвыми

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:46:26+03:00

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В Тамбовской области завершились поиски 28-летней женщины и ее 8-месячной дочери. Вечером 19 июня в СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что мать и малышку нашли мертвыми в сельском водоеме. Напомним, розыск начался после обращения в правоохранительные органы матери исчезнувшей женщины. Семья проживала в селе Новоюрьево Стороюрьевского района. 16 июня женщина с дочерью ушли из дома, и с тех пор об их судьбе ничего не было известно. С 18 июня начались масштабные поиски пропавших. В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство», его расследование сейчас продолжается.

- На теле женщины и ребенка нет внешних признаков насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU