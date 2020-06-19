2020-06-19T18:35:07+03:00
Происшествия

На трассе в Тамбовском районе загорелась фура с мясом

Участок трассы Р-22 на 461 км перекрыт в одну сторону
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ЧП произошло в Тамбовском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, на 461 км трассы Р-22 загорелась фура, груженая мясом. В аварию автомодиль не попадал и причины его возгорания остаются неизвестными. Из-за ЧП в одном направлении перекрыли трассу.

- На месте работали 2 отделения от СПСЧ-1 и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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