На трассе в Тамбовском районе загорелась фура с мясом
Участок трассы Р-22 на 461 км перекрыт в одну сторону
Изменить размер текста:
ЧП произошло в Тамбовском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, на 461 км трассы Р-22 загорелась фура, груженая мясом. В аварию автомодиль не попадал и причины его возгорания остаются неизвестными. Из-за ЧП в одном направлении перекрыли трассу.
- На месте работали 2 отделения от СПСЧ-1 и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области, - рассказали в ГУ МЧС по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU