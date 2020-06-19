В Тамбовской области судебный пристав незаконно освобождал нарушителей от обязательных работ

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:06:24+03:00

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Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2017-2018 в производстве у судебного пристава находились несколько материалов по административным правонарушениям, где предметом являлось исполнение наказания в виде обязательных работ.

- Лиц, подвергнутых наказанию, судебный пристав не направлял в соответствующие организации для выполнения обязательных работ, а после, с целью скрыть свое бездействие и упущения по службе, незаконно выносил постановления об окончании исполнительных производств в связи с выполнением требований в полном объеме. Таким образом, в результате бездействия должностного лица не были достигнуты цели административного наказания, а правонарушители фактически избегали ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств должностного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU